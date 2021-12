Da Redação

Papai Noel chega em Apucarana neste sábado

Com a chegada oficial do Papai Noel, o prefeito Júnior da Femac abre neste sábado (11) o “Natal de Fé e Esperança” em Apucarana. A entrega das chaves da cidade ao Bom Velhinho acontece às 20h30, na Praça Rui Barbosa. A recepção, que vai contar com a presença de milhares de famílias do município e região, terá ainda participação da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, que irá presentear Noel e convidados com um clássico concerto natalino.

Júnior da Femac salienta que ao longo do mês a prefeitura, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), preparou uma agenda cultural especial com apresentações gratuitas de balé, dança, música, teatro, circo, entre outras expressões artísticas. “Além de artistas de Apucarana e de cidades como Londrina, Rolândia e Jandaia do Sul, teremos apresentações protagonizadas por alunos da rede municipal de ensino e da Escola Municipal de Artes”, revela o prefeito Júnior da Femac.

A programação do Natal de Fé e Esperança segue até o dia 22 de dezembro com atividades no platô da Praça Rui Barbosa e também no Espaço das Feiras. Embora a curva de casos da Covid-19 esteja em declínio e os eventos aconteçam em ambiente aberto, o uso de máscara de proteção será item obrigatório. “A relação das atrações, locais, dias e horários pode ser consultada no site da prefeitura – www.apucarana.pr.gov.br”, orienta professora Maria Agar Borba, secretaria da Promatur.

Programação

Natal de Fé e Esperança em Apucarana

– 11/12 – Praça Rui Barbosa

20h30 – Chegada do Papai Noel com entrega das chaves da cidade

– 12/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Apresentações instrumentais – Grupo Lilases21h15 – Salsa – Escola Municipal de Dança21h40 – Dança Italiana – Escola Municipal de Dança

– 13/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Balé – Ballet Pavlova20 horas – Canto – Acceel – Coro Clebrare

– 14/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto, danças e teatro – Coral da Unidade Social21 horas – Apresentação instrumental – Renato Sax

– 15/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Canto – (Autarquia Municipal de Educação – AME)

– 16/12 – Espaço das Feiras

19 horas – Show musical – Geanzera e Bel Acústico

– 17/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Danças populares – Escola Municipal de Dança20 horas – Show musical sertanejo raiz – Robison Canuto

– 18/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Batucada brasileira – Escola Municipal de Dança20h30 – Apresentações musicais – Bonde do Buzão

– 19/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Danças – Escola Municipal de Dança21 horas – Cantata de Natal – Coral Nossa Senhora Aparecida

– 20/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Danças, balé e artes marciais – Academia Life Team

– 21/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Coral Assembleia de Deus20h30 – Apresentações circenses – Circo Hares

– 22/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Grupo Afro Apucarana20 horas – Canto – Companhia Folia de Reis

– 22/12 – Platô Praça Rui Barbosa

21 horas – Apresentações musicais – Coral São José