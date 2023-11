Papai Noel abrirá contagem regressiva para os 80 anos de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana confirmou a chegada do Papai Noel para o dia 28 de novembro, a partir das 19h30, na Praça Rui Barbosa. Além de abrir a programação do “Natal da Família”, com o acionamento da iluminação temática da cidade, o Bom Velhinho também dará início oficial à contagem regressiva para o aniversário de 80 anos do município. “O dia 28 foi definido com este simbolismo, de celebrarmos dia a dia a proximidade dos 80 anos de Apucarana. Será um período belíssimo, com um colorido especial em toda a cidade, dos bairros ao centro, onde teremos diversas apresentações culturais e artísticas, além da tradicional cantata de Natal no Cine teatro Fênix e no platô da Praça Rui Barbosa”, avaliou o prefeito Júnior da Femac, comentando que será ainda “um momento de celebrar e agradecer a Deus por todas as famílias de nossa cidade, que participaram e ajudaram a construir os 80 anos de história de Apucarana”, reforçou Júnior da Femac.

A secretária da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur), professora Maria Agar Borba, revela que a chegada do Bom Velhinho será inesquecível. “Ele virá de trenó e a maneira será uma surpresa para todos. Também teremos distribuição de bombons a todas as crianças presentes”, adianta a secretária.

Com relação ao “colorido” da cidade, o prefeito Júnior da Femac assinala que a instalação da decoração natalina teve início há 10 dias através de uma empresa especializada contratada via licitação. “Além da Praça Rui Barbosa, que vai ganhar um túnel iluminado de 40 metros de extensão, um pinheiro de Natal de 15 metros de altura, letreiro, portal, carruagem, trenó, entre outros adereços temáticos da época, também vão receber a decoração festiva neste ano outras praças, parques, rotatórias e ruas comerciais”, informa.

Entre os principais pontos estão a Praça Interventor Manoel Ribas (Redondo), Praça Semiramis Braga (Praça 28), Espaço das Feiras, Parque Municipal Jaboti, as rotatórias da Praça São José, do Supermercado Muffato (Igrejinha), Mercado Amigão, Igreja Cristo Profeta e Jardim Ponta Grossa (Avenida Central do Paraná), a Praça da Vila Regina, Distritos de Pirapó e Vila Reis. “Na parte central, a prefeitura irá decorar ainda trechos das ruas Curitiba, Ponta Grossa, Osvaldo Cruz, Rio Branco, Osório Ribas de Paula e João Cândido Ferreira”, complementa Edison Peres Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana.

Também estão confirmadas ações em parceria com a Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). “A diretoria da Acia já confirmou a instalação de brinquedos gratuitos para as crianças, na Praça Rui Barbosa e a prefeitura vai manter um trenzinho para passeios no entorno da praça. Além disto, vamos solicitar a vinda da “jardineira” da Viação Apucarana Ltda (VAL)”, relata o prefeito Júnior da Femac, assinalando ainda a promoção da agenda cultural através da Promatur e da Autarquia de Educação, além das tradicionais missas, cultos e celebrações religiosas feitas pelas igrejas.

Com relação à abertura do comércio, o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, informa que o horário especial tem início no dia 7 dezembro, com as lojas ficando abertas até as 22 horas. “Já aos sábados, o comércio de Apucarana funcionará até as 18 horas”, informa Faganello.

