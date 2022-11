Pão com veneno: moradores do Fariz Gebrim denunciam morte de cães

Da Redação

Moradores do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana no norte do Paraná, procuraram o TNOnline e denunciaram que cães foram envenenados e morreram. Pão com veneno e até pedaço de carnes foram jogados nos quintais das residências.

De acordo com os moradores, pelo menos 10 cães morreram somente entre outubro e novembro. "Estão envenenando cachorros. Estão jogando venenos nos quintais, pão e até pedaços de carne com veneno. Minha cachorra foi envenenada, meu esposo deu vinagre na hora, diz que é bom, ela não morreu, mas ela está passando mal. Tomara que ela fique melhor, mas precisamos de ajuda, que descubram quem está fazendo isso. Nossos cães estão no quintal, isso é revoltante", disse uma moradora da quadra 10.

Uma mulher que vive na quadra 4, também teve o cão envenenado. "O pão achei no meu quintal domingo, já o pedaço de carne encontrei ontem. Minha cachorra começou a passar mal ontem, vomitando, estamos cuidando dela", conta.

Outra mulher que também mora na quadra 4, disse que o cachorro dela aparenta estar com alguma alergia. "Minha cachorra não quer comer, só fica deitada e apareceram algumas lesões, como se fosse uma alergia. Uma judiação", detalha.

O Centro Municipal de Saúde Animal recolheu alguns animais que estavam na rua e agonizando por causa do veneno. As mortes dos animais serão investigadas. Denúncias podem ser repassadas para a Polícia Civil através do 3420-6700 ou (43) 9 9626-3680 Centro Animal.





