'Pantera Negra' será homenageado por Bolsonaro; Veja

O paratleta Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, de Apucarana, segue nesta quarta-feira (6) para Brasília, onde junto com outros esportistas recebe homenagem durante cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro.

"Pantera Negra", como também é conhecido, é medalha de prata na paracanoagem na prova de 200 m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. "Pessoa, quarta-feira agora vou para Brasília, onde seremos homenageados pelo presidente Bolsonaro. Acompanhe a viagem", disse durante gravação no Stories, do Instagram.

Em Apucarana

O Vereador Moisés Tavares fez a entrega da Moção de Aplausos para o atleta apucaranense, no dia 29 de setembro. De sua autoria, a Moção havia sido proposta dia 14 de maio, mas por conta da agenda do atleta, que estava viajando em competições, só pode ser entregue agora. Além disso, Giovane também foi homenageado com um grafite feito por Zion, no Complexo Esportivo Lagoão.

Escrito por Fernanda Neme.