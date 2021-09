'Pantera Negra' desfila em caminhão do Corpo de Bombeiros

Da Redação

O atleta de Apucarana, Giovane Vieira, conhecido como ‘Pantera Negra’, de 23 anos, já chegou no município e em forma de homenagem, desfilou pelo centro da cidade, no caminhão do Corpo de Bombeiros.

Na Praça Rui Barbosa, a comemoração é grande. Giovane foi recebido pelos familiares, amigos, além do prefeito de Apucarana, Junior da Femac e por pessoas que fizeram parte da trajetória do atleta.

Pantera negra conquistou medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, na modalidade da canoagem. Logo depois das Paraolimpíadas, ele ainda garantiu a 4ª colocação no Mundial de Paracanoagem, disputado em Copenhague, na Dinamarca.

Giovane estava acompanhado dos atletas Edson Aparecido Emídio e Luiz Henrique Pereira, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, que disputam neste final de semana (dias 25 e 26 de setembro), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, a 65ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa Adulto.

Giovane perdeu a perna em um acidente quando brincava com os amigos em um vagão de trem, em Apucarana, quando tinha 11 anos de idade. Mesmo com a amputação e os problemas familiares, o menino se dedicou aos estudos e ao esporte, e hoje é um atleta de destaque em nível mundial.