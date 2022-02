Da Redação

'Pantera Cor-de-Rosa?': atleta cumpre desafio e muda visual

Pantera Cor-de-Rosa? O atleta paraolímpico Giovane Vieira de Paula, também conhecido como Pantera Negra, de Apucarana, manteve a palavra e cumpre um desafio lançado pelo amigo Fernando Rufino, após mudar pintar o cabelo de rosa na última segunda-feira (31).

O atleta sul-mato-grossense Rufino, conhecido como 'Cowboy de Aço', que também coloriu o cabelo de rosa, fez uma enquete nos stories do Instagram, perguntando para as pessoas se elas gostariam que o apucaranense mudasse a cor das madeixas.

É claro que a resposta do público foi 'sim' e Giovane ficará com o novo visual durante uma semana. "O Rufino lançou essa enquete perguntando se as pessoas queriam que eu pintasse o cabelo de rosa ou deixasse os fios platinados. A galera escolheu o rosa e agora fico uma semana assim. Achei que ficou bem chamativo e não pretendo adotar o visual por mais tempo", contou o atleta.

Trajetória

Conhecido como 'Pantera Negra', Giovane, que defende a Seleção Brasileira, conquistou em 2021 a medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão). Também no ano passado durante a Copa do Mundo em Szeged na Hungria, ele obteve a terceira colocação, resultado que garantiu o atleta na Paralimpíada.

Já no final de 2021, o apucaranense conquistou quatro medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro, realizado em Cascavel (Oeste do Estado). Giovane foi campeão nas provas de 200m e 500m na canoa e nas provas de 200m e 500m no caiaque.