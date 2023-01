Pane em servidor afeta Samu e serviços da prefeitura de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Central telefônica do Samu apresentou problemas nesta quarta

Uma pane na central telefônica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), comprometeu as ligações feitas via 192 nesta quarta-feira (25) em Apucarana, no norte do Paraná. A orientação é que os chamados de emergência sejam direcionados para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros até que o mau funcionamento seja solucionado.

continua após publicidade .

O problema também afetou alguns serviços da Prefeitura de Apucarana como o site apucarana.pr.gov.br e o portal da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa) que apresentam instabilidade desde o período da manhã.

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana é destaque em Prêmio Nacional de Educação Fiscal

continua após publicidade .

Os técnicos do TI da prefeitura tentam reestabelecer o serviço, mas até a publicação desta reportagem, ainda não havia previsão de quando o sistema voltará a normalidade e nem informações sobre a origem da pane.

Siga o TNOnline no Google News