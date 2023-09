Pane elétrica provoca incêndio em caminhão caçamba em Apucarana

O incêndio provocou danos no veículo

Um incêndio em um veículo mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (27). A corporação foi acionada, por volta das 11h, para comparecer em um terreno situado na Rua Rio Formoso, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo, em Apucarana, norte do Paraná.

Moradores da região notaram que um caminhão caçamba começou a pegar fogo após sofrer uma pane elétrica. "Populares ligaram para o Corpo de Bombeiros, pois o veículo estava parado e saía fumaça de sua cabine", disse um dos agentes que atendeu a ocorrência.

Quando os bombeiros chegaram ao local, levaram cerca de 5 minutos para controlar as chamas, visto que pessoas que já estavam ali se reuniram para cessar o fogo com um extintor. "O pessoal de uma autoelétrica fez o primeiro combate com o extintor", destacou o bombeiro.

A corporação informou que o incêndio causou alguns danos consideráveis do veículo de carga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

