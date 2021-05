Pandemia aumentou oferta de material reciclável

Continua após publicidade

Os recicladores Sidineia e Romildo contaram ao TNOnline como está o trabalho com recicláveis em meio a pandemia em Apucarana. Assista:

Segundo o casal, mesmo com a pandemia o trabalho com materiais recicláveis aumentou, "Começamos a trabalhar as 8h da manhã e vamos até as 19h ou mais, as vezes trabalhamos até no domingo", disse Romildo.



O casal trabalha com reciclados há 20 anos.

A pandemia elevou não somente a procura por materiais recicláveis, mas também o preço dos produtos, que estão valendo o dobro em Apucarana.