Pandemia: Apucarana reforça estoque de oxigênio

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, está atenta à demanda ampliada por oxigênio e se mantém alerta para a reposição permanente.

Os estoques regulares disponíveis na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), SAMU, no Pronto Atendimento do Coronavírus e nas Unidades Básicas de Saúde são abastecidos diariamente conforme a necessidade.

“Estamos atentos e reforçando nossos estoques de oxigênio, considerando que os níveis de transmissão cresceram significativamente nas últimas semanas”, Informa o prefeito Junior da Femac.

Segundo ele, há alguns meses Apucarana já havia reforçado sua reserva de cilindros de oxigênio. “Atualmente, temos 140 pacientes sendo atendidos com oxigênio em suas casas, muitos deles com o equipamento concentrador, que retira do ambiente e potencializa o oxigênio”, revela.

Conforme frisa Junior da Femac, o quadro atual da pandemia é muito grave e as pessoas precisam ampliar os cuidados preventivos para evitar o contágio. “A luta contra a Covid-19 é ampla e complexa e Apucarana precisa da conscientização e colaboração de todos para preservar vidas”, enfatiza o prefeito.