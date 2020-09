Pandemia altera competições mas apucaranense mantém foco nos treinos - TNOnline

Continua após publicidade

O atleta e empresário apucaranense Eduardo Carvalho que venceu a primeira etapa do Brasileiro de Duathlon no começo deste ano, que aconteceu na Paraíba, segue treinando para as competições que devem retornar no ano que vem.

Desde março, quando começou a pandemia do novo coronavírus, as competições foram suspensas,mas Edu, como é mais conhecido, segue firme a planilha de treinos.

“No início fiquei esperando ver o que ia acontecer, é uma coisa nova, ninguém sabia. Mas mesmo no começo eu mantive meus treinos, eu já tinha o costume de treinar sozinho. Não me esmoreci por causa da Covid-19. Fiz tudo sem medo, mas claro com todas as precauções. A minha rotina de atleta não muda muito, pois minha vida já era treinar e ir para casa. A única mudança é que quando teve aquela semana de frio mais intenso, eu não fui treinar na rodovia, para não pegar aquele vento gelado. Mas treinei na academia,” disse.

O atleta que iria participar de provas importantes este ano, continua motivado e focado em 2021. “Mantenho a minha dieta, rotina de treinos, e agora sem aquela pressão da prova. O rendimento é até diferente. Tenho a expectativa que uma outra etapa do campeonato brasileiro aconteça em novembro, mas se não tiver, não tem problema. Ano que vem vou encarrar o mundial na Holanda que era para ser em setembro deste ano, mas será em 2021. Em março do ano que vem também já tenho duas provas grandes. Vamos para cima,” finaliza.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução