Pandemia afeta setor de produção de flores em Apucarana

Uma das datas mais esperadas para os produtores de flores é o Dia das Mães, comemorado no dia 10 de maio. No entanto, com as incertezas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o setor de está apreensivo e estima queda nas vendas, algo inédito para quem trabalha neste ramo.

Em Apucarana, o empresário Wendel Metta, que faz parte de uma família que se dedica há 50 anos ao plantio de flores, revela ter sido cauteloso na hora de plantar e investir nas compras de flores em Holambra, interior de São Paulo, como faz todos os anos. “Não teve como investir mais este ano, tivemos que reduzir nossos pedidos devido à crise que estamos vivendo”, explica. Em algumas épocas do ano, como o Dia das Mães, por exemplo, a família chega a produzir 200 mil vasos de crisântemos, calandiva e kalanchoe. Porém, este ano, segundo Wendel, foram plantados 100 mil mudas de crisântemo, e 20 mil mudas de calandiva e kalanchoe. “A produção vai cair 35%, ou seja, vamos produzir 120 mil vasos. Vendemos para redes grandes de mercados, que já diminuíram os pedidos também. Está bem complicado este ano”, lamenta. Por conta da crise mundial do novo coronavírus, Wendel diz que felizmente ainda não precisou diminuir a mão de obra nas plantações da família. “É algo inédito para quem mexe com plantas a queda nas vendas no Dia das Mães. Por isso, estamos cautelosos e apreensivos com o futuro incerto da economia. Vamos aguardar como vai ser nos próximos dias”, comenta.