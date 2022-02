Da Redação

Palmeirenses se reúnem para assistir jogo em Apucarana; veja

Torcedores do Palmeiras estão reunidos na sede da torcida em Apucarana, na Rua Castro Alves, nº 1.479, no Jardim América e assistem o jogo, que acontece na tarde desta terça-feira (8).

continua após publicidade .

Por lá, o clima é de felicidade. O primeiro desafio do Palmeiras no Mundial pela semifinal é contra o time Al-Ahly, do Egito. O placar, às 14h38, é de 2 a 0 para o time brasileiro.

O local pode ser acessado por qualquer torcedor do Palmeiras. Veja a transmissão ao vivo: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .