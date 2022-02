Palmeiras bate o Al Ahly e vai para a final do Mundial

Da Redação

O Palmeiras está na final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (8), em Abu Dhabi, o Alviverde bateu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, e garantiu sua vaga para disputar o tão sonha título.

Com belos gols de Raphael Veiga e Dudu, a equipe de Abel Ferreira fez uma partida segura, abriu vantagem e jogou com inteligência. Agora a próxima etapa será no sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita.

Torcedores do Palmeiras se reuniram na nova sede da torcida em Apucarana, na Rua Castro Alves, nº 1.479, no Jardim América e assistiram o jogo. Por lá, o clima foi de felicidade.

O local pode ser acessado por qualquer torcedor do Palmeiras. Veja a transmissão ao vivo:

