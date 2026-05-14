Palestras em empresas: a Saúde Corporativa da Unimed já impacta vidas em Apucarana
Ações de conscientização realizadas pela Unimed estimularam colaboradores a buscar atendimento médico e contribuíram para diagnósticos precoces
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Mais do que indicadores e relatórios, o Programa Saúde Corporativa da Unimed Apucarana já acumula histórias reais de impacto dentro das empresas atendidas pela cooperativa.
Em alguns casos, a informação compartilhada durante ações de conscientização foi decisiva para incentivar colaboradores a procurarem atendimento médico e realizarem exames preventivos.
Os relatos são acompanhados de perto por Gabriélla Carneiro, enfermeira corporativa responsável pela coordenação do programa, e ajudam a traduzir o propósito da iniciativa: aproximar cuidado, prevenção e qualidade de vida do ambiente corporativo.
Durante o Novembro Azul do último ano, uma palestra sobre saúde do homem realizada em uma empresa mobilizou um colaborador que há tempos adiava exames de rotina.
"Após a palestra, um colaborador relatou ter se sentido sensibilizado pelo tema e decidiu realizar exames que estavam em atraso. A partir desses exames, foi identificado um tumor de próstata em estágio inicial, possibilitando tratamento precoce e evitando o agravamento do quadro", conta Gabriélla.
Outro caso ocorreu em setembro de 2025, em uma palestra sobre saúde integral sobre câncer colorretal. "Na análise dos 12 meses subsequentes, identificamos que um colaborador presente na ação procurou atendimento médico pouco tempo depois, realizando colonoscopia com polipectomia (retirada de pólipos). A intervenção contribuiu para reduzir significativamente as chances de evolução para um futuro câncer de intestino", detalha a enfermeira.
Para a cooperativa, os episódios reforçam como o acesso à informação e à conscientização pode contribuir diretamente para decisões mais preventivas e para o cuidado contínuo com a saúde.
"Temos observado um crescimento na adesão ao programa. As empresas têm buscado cada vez mais nossas ações de saúde como forma de atender essa demanda de maneira estruturada", afirma Gabriélla.