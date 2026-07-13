Palestra gratuita da Acia mostra como empresários podem fazer negócios com a China

Evento acontece no dia 29 de julho e será voltado para empresários que desejam ampliar suas oportunidades de negócios por meio do mercado chinês

Empresários de Apucarana e região terão a oportunidade de conhecer, na prática, como importar produtos e desenvolver negócios com um dos maiores mercados do mundo. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) promove, no dia 29 de julho, às 8h15, em seu auditório, a palestra gratuita "Operação China", voltada para empresários que desejam ampliar suas oportunidades de negócios por meio do mercado chinês.

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Segundo o presidente da Acia, Elio Pinto, muitas empresas de Apucarana já mantêm relações comerciais com a China, mas ainda existe um grande número de empresários que desconhecem os primeiros passos para iniciar esse processo.

"Hoje, muitas empresas da nossa cidade já fazem negócios com a China. Porém, muitos associados ainda não têm acesso às informações básicas para dar esse primeiro passo. Esse é um dos objetivos da palestra, que também vai abordar temas importantes para quem já importa ou pretende ampliar suas operações", destaca Elio.

O palestrante será o consultor em negócios internacionais Vitor Castro, que há mais de dez anos atua conectando empresas brasileiras a fornecedores chineses.

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"Durante esse período viajei diversas vezes à China realizando negociações para empresas de Apucarana e de várias regiões do Brasil. Na palestra vou apresentar desde os aspectos culturais até como encontrar fornecedores confiáveis, entender a logística, os processos de importação e construir parcerias lucrativas para os negócios", explica Vitor.

O especialista também acompanha grupos empresariais em missões internacionais. Em maio deste ano, liderou uma comitiva de empresários brasileiros em visitas às principais feiras e polos industriais chineses e já prepara uma nova viagem para outubro.

"Essas missões são indicadas para empresários que desejam conhecer de perto feiras como a Canton Fair e visitar cidades industriais. Mas hoje não é mais necessário viajar para fazer bons negócios. Existem empresas especializadas que realizam toda a pesquisa de fornecedores, negociam diretamente na China e acompanham todo o processo até a entrega da mercadoria no Brasil. Tudo isso será explicado durante a palestra", ressalta.

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Para Elio Pinto, conhecer alternativas para ampliar a competitividade tornou-se uma necessidade diante do cenário econômico atual.

"Em um mercado cada vez mais competitivo, conhecer novas oportunidades de compra, reduzir custos e aumentar a margem de lucro pode fazer toda a diferença para a sobrevivência e o crescimento das empresas. Por isso, essa palestra é tão importante. As vagas são limitadas e acreditamos que serão preenchidas rapidamente", afirma.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente com a Acia ou por meio da plataforma Sympla.

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Serviço

Palestra: Operação China – Como fazer negócios com a China

📅 Data: 29 de julho

🕗 Horário: 8h15

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📍 Local: Auditório da Acia – Apucarana

🎟️ Vagas: apenas 50 participantes

As inscrições podem ser realizadas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/operacao-china-apucarana/3495023 ou diretamente com a Acia.