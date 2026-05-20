Palestra em Apucarana ensina como sobreviver no trânsito

A cada 15 minutos, uma pessoa morre no Brasil vítima de um sinistro de trânsito. Diante deste cenário, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) promoveu nesta quarta-feira (20) uma palestra para seus associados com o ex-policial rodoviário federal Marcos Vinicius, especialista no assunto.

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Durante uma hora, os participantes puderam conhecer uma nova forma de enxergar o trânsito diário. “O termo é enxergar mesmo, porque as pessoas veem as coisas, mas não enxergam o contexto. E hoje vivemos um contexto de guerra, onde saímos de casa de carro e não sabemos se vamos voltar”, diz Marcos Vinicius, palestrante da empresa KM Extra.

O propósito, segundo Marcos, foi transmitir informações importantes aos participantes, que vão além do valor das infrações. “Em nossa palestra trabalhamos com a tríade ou valor da vida. O cidadão precisa ter atenção, foco total no que realmente importa, que é a vida dele, do outro que está dirigindo e da sua família, que o espera em casa. Depois, ele precisa sempre contar com uma margem de segurança, que é manter distância segura para possíveis imprevistos. E, por último, se antecipar: observar, prever e agir antes”, define Marcos.

O presidente da Acia, Elio Pinto, disse que as orientações repassadas abordam o comportamento diário no trânsito. “Com as mudanças na obrigatoriedade das aulas em autoescola, as pessoas vão estar cada vez menos preparadas para dirigir. Nosso objetivo com este evento é trazer conhecimento ao associado e mostrar que é necessário aprender as leis de trânsito em sala de aula e na rua, antes de conquistar a carteira de motorista”, afirma Elio.

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O especialista em trânsito Marcos Vinicius afirmou que, nos 16 anos em que atuou como policial, o que mais viu foram pessoas despreparadas ao volante. “Hoje não usamos mais a palavra acidente, e sim sinistro. Porque o que acontece no Brasil são sinistros, ou seja, danos que poderiam ser evitados pelo motorista. Bastava respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura, trocar um pneu careca, fazer a manutenção do carro, não dirigir alcoolizado ou usando o celular. Por isso, não são acidentes, são ações que poderiam ser evitadas, salvando vidas e evitando danos a terceiros”, conclui Marcos.

O diretor da Acia para assuntos de trânsito e segurança, Reinaldo Zaneti, concluiu dizendo que a ação é mais um passo em busca de um trânsito mais seguro. “Vivemos uma guerra no trânsito. Hoje vimos que é possível fazer a nossa parte para melhorar isso. Em breve, a Acia irá realizar mais ações como esta”, afirma Zaneti.





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4 de 5 Divulgação Foto: Palestra foi realizada nesta quarta-feira (20) Autor: Divulgação

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