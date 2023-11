Palestra debate importância da família e escola na Educação Inclusiva

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana realizou a 8ª edição da Escola de Pais. Na noite desta terça-feira (21), no Cine Teatro Fênix, o professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Dr. José Renato Polli, conversou com as famílias dos estudantes apucaranenses sobre a importância da interação entre eles e os professores para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva.

O projeto da Escola de Pais foi implantado na rede municipal de educação no contexto pós-pandemia de Covid-19. “Nós sempre incentivamos a participação dos pais na vida escolar dos filhos, pois entendemos que isso é muito importante para o adequado desenvolvimento das crianças. A pandemia nos mostrou que estávamos no caminho certo e que poderíamos reforçar ainda mais esse elo. A Escola de Pais foi planejada como um momento em que compartilhamos informações e conhecimentos relevantes sobre educação e parentalidade às famílias dos nossos alunos. Além disso, nós também instituímos o projeto Olhar Acolhedor, por meio do qual disponibilizamos atendimento psicológico aos professores, servidores e estudantes”, detalhou a secretária de Educação Marli Fernandes.

Durante o evento, o prefeito Junior da Femac repassou cópias do certificado do Prêmio Band Cidades Excelentes aos diretores dos 24 centros infantis (CMEIs) e das 36 escolas da rede municipal de Apucarana. “Após analisar 67 índices, distribuídos em seis pilares, o Instituto Áquila apontou que somos o município que oferta a melhor educação às suas crianças, entre todas as cidades com mais de cem mil habitantes do Paraná. E ainda estamos concorrendo na fase nacional da premiação. Esse certificado foi conquistado coletivamente pela secretária Marli Fernandes, os mil e quinhentos professores e servidores, os 12,5 mil estudantes e as famílias da rede municipal de Apucarana. Por isso, eu faço questão que ele fique estampado na entrada das nossas unidades de ensino,” afirmou.

O doutor em educação José Renato Polli parabenizou o prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes pelo trabalho desenvolvido. “Por tudo que ouvi e vi desde que cheguei aqui, eu percebo que vocês estão promovendo uma educação humanizadora na rede municipal de Apucarana. O acolhimento é a porta de entrada, pois não se faz educação sem que a gente tenha essa perspectiva de acolher o outro. O aprendizado é um processo contínuo na vida do ser humano e todas as crianças, inclusive aquelas com deficiências, têm potencial de conhecimento,” disse.

Acompanharam também a palestra no Centro Cultural Fênix, os secretários municipais Gerson Canuto (Agricultura) e Jossuela Pirelli (Assistência Social), o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Ivanildo da Silva, o diretor-presidente da Autarquia de Serviços Funerários, José Airton Deco de Araújo, e os superintendentes Flávio Damin (Meio Ambiente) e Emerson Garcia (Assistência Social).

A oitava edição da Escola de Pais foi transmitida ao vivo pelo canal da Autarquia Municipal de Educação na plataforma YouTube. O vídeo segue disponível no link (clique aqui).

