Palestra da ACIA capacita 350 vendedores e empresários em Apucarana

Na noite desta quarta-feira (30), aconteceu a Palestra Varejo Show, no Clube 28 de Janeiro em Apucarana, realizada pela ACIA e pelo Sebrae.

O evento é o primeiro presencial desde o início da pandemia e teve como objetivo capacitar os empresários, gerentes e vendedores associados da ACIA e das lojas participantes da Campanha Três Corações, Dias das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que o evento foi realizado em parceria com o Sebrae, Sicoob, Sivana, Câmara da Mulher, Fecomércio, Conecta e Sicoob. “Essa união de entidades proporcionou o sucesso do evento que trouxe 350 colaboradores e empresários do comércio de Apucarana para o evento”, frisa Faganello.



O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, ressalta que o Comércio em Apucarana representa grande parte da densidade empresarial e merece atenção especial. “É um momento de contribuirmos para o desenvolvimento deste setor e fortalecer nossas empresas. O evento tem essa prerrogativa de proporcionar aos empresários e seus colaboradores alternativas de fortalecer seu time de vendas e contribuir com o fortalecimento econômico do município. A ACIA está de parabéns por esta iniciativa”, diz Cunha.