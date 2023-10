Palestra conscientiza corretoras de imóveis sobre prevenção ao câncer

Integrando a programação do Outubro Rosa em Apucarana, corretoras de imóveis participaram nesta quinta-feira (05/10) da palestra “Conhecimento que salva vidas”. A iniciativa foi do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-PR), em parceria com a Prefeitura de Apucarana. A palestra foi ministrada pela enfermeira Denise Mayumi Nagai, da Autarquia Municipal de Saúde e especialista em centro cirúrgico. Veja reportagem em vídeo abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Desembargadora apresenta o Programa “Criança e Adolescente Protegidos”

O prefeito Junior da Femac não participou do evento, pois estava acompanhando o trabalho das equipes na recuperação dos estragos provocados pelo temporal de quarta-feira. “A gestão do prefeito Junior da Femac prioriza o atendimento das crianças, mulheres e idosos. O Município de Apucarana é parceiro deste evento, que reforça a prevenção e se preocupar com a saúde da mulher é reafirmar o compromisso com a vida”, frisa Ivan Silva, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), que representou no ato o prefeito Junior da Femac. Também estiveram presentes a secretária da Fazenda, Sueli Pereira, e a superintendente da Mulher e Assuntos da Família, Bete Berton.

continua após publicidade

Luiz Celso Castegnaro, presidente do Creci-PR, afirma que a palestra de Apucarana é a primeira de uma série de eventos que serão realizados nas 14 regionais existentes no Paraná. “Esta ação é realizada há 9 anos e já temos mais de 30 mil camisetas distribuídas. Na última sexta-feira do mês, pedimos para os imobiliaristas, funcionários e corretores irem trabalhar com a camiseta. É um movimento forte para chamar a atenção da sociedade e, com a postagem de fotos e informações nas redes sociais, ele se espalha e não fica restrito ao nosso público”, afirma Castegnaro.

A campanha é um serviço de utilidade pública e, conforme Castegnaro, há vários depoimentos de mulheres que conseguiram fazer o diagnóstico precoce graças ao alerta emitido pela campanha.

O conselho é o órgão público de fiscalização da atividade profissional e, segundo o presidente do Creci-PR, atualmente cerca de 40% do mercado imobiliário é composto por mulheres. Em Apucarana, dos 233 corretores de imóveis credenciados, 57 são mulheres.

continua após publicidade

O evento contou ainda com a presença de Luiz Ribeiro, superintendente do Creci-PR, do delegado do conselho em Apucarana e Antonio Bertoli, além de representantes do órgão em municípios da região.

“O diagnóstico foi de um câncer maligno”

Vânia de Cássia, que trabalha na defensoria pública, foi convidada para dar seu depoimento durante a palestra de sensibilização. “Você tem um câncer maligno. Foram essas palavras que eu ouvi, logo após o exame de ultrassonografia. Tudo começou em 2020, quando a pandemia estava no auge e naquele momento resolvi ficar em casa e não fazer o exame. Passou um ano, assim que a pandemia amenizou um pouco, quando procurei a doutora e comentei com ela que tinha muitas pessoas na família com casos de câncer, inclusive de mama. Imediatamente, a doutora constatou um carocinho na mama esquerda e pediu em caráter de urgência o exame de mamografia e de ultrassonografia. Foi aí que recebi o diagnóstico. Tive que então passar por uma cirurgia e na sequência por 18 sessões de radioterapia. Sempre estive nas mãos de grandes profissionais. O meu depoimento tem o objetivo de incentivar o exame preventivo, neste mês de outubro especialmente. Não deixem para depois, como eu fiz, pois talvez tudo o que aconteceu comigo poderia ter sido evitado. Essa ainda é uma doença que ceifa muitas vidas e, felizmente, eu estou hoje aqui e posso compartilhar com vocês essa história”, relatou Vânia de Cássia.

continua após publicidade

Voltado para corretoras, evento integra programação do Outubro Rosa em Apucarana tnonline

Siga o TNOnline no Google News