Da Redação

Paiva/Bertholi conquista a 1ª edição da Copa Amevi

A equipe da Paiva Jeans/Bertholi Imóveis conquistou nesta terça-feira (21/12) na Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí, em Apucarana, o título da 1ª edição da Copa Amevi de Futebol Suíço, categoria master, ao derrotar na final a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) pelo placar de 3 a 1. Os gols do time campeão foram marcados por Joãozinho Paulista (2) e Garça, enquanto Naldo descontou para a AABB.

continua após publicidade .

Na semifinal, a Paiva Jeans/Bertholi havia derrotado o Clube dos XV por 2 a 1, e a AABB venceu o Escritório Iguaçu também pelo mesmo marcador.

A copa de futebol suíço ainda teve a presença das agremiações da Telepar e dos Amigos da Bola, em competição coordenada por Carlos Alberto Borghi, o Carlito, e Ademar José Soares.