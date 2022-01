Da Redação

A vacinação contra a covid-19 no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, contou com a presença de 320 crianças de 10 e 11 anos nesta sexta-feira (21). O atendimento, realizado numa área dentro do ginásio, preparado para atender o público infantil, começou às 8h30 e finalizou às 17h. A repórter Lis Kato esteve no local e conversou com algumas mamães e crianças sobre o momento. Assista:

Pais levam os filhos para vacinar em Apucarana; assista - Vídeo por: Reprodução