Pais encontram oferenda em parque e chamam GCM

Alguns pais que foram com os filhos até o Parque São Francisco, em Apucarana, na tarde de domingo (23),por volta das 16h, encontraram uma oferenda e chamaram a Guarda Civil Municipal (GCM).

Em cima de uma toalha, cercada por velas de várias cores, estavam doces, brinquedos, copos com bebidas além de um bolo de chocolate.

Os pais contaram que as crianças queriam comer o bolo, por isso chamaram a GCM. A oferenda foi retirada do local e as pessoas orientadas.

Conforme a GCM, o bolo chamou a atenção das crianças, mas nenhuma consumiu o alimento.