Pais de bebê prematuro divulgam mensagem de gratidão a hospital

Sophia passou 72 dias na internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital da Providência Materno Infantil. A bebê nasceu com apenas 850 gramas e sua mãe Joseane Cristina Amaral acompanhou dia a dia cada grama de peso que ela ganhava.

Quando a pequena teve alta hospitalar no dia 24 de abril, Joseane se emocionou e nas redes sociais compartilhou sua alegria. “Primeiro dia em casa depois de uma longa jornada de UTI Neonatal e é impossível conter as lágrimas diante da bênção que é a sua presença na minha vida. Eu e seu pai concretizamos o sonho de alimentar a família e oramos a Deus para que você cresça com saúde e que todo o nosso amor faça de você a criança mais amada desse mundo”, relatou a mãe, que também postou um trecho bíblico: “Porque Ele vive, posso crer no amanhã; porque Ele vive, temor não há. Ele vive e é Deus dos milagres, eu creio no Deus do impossível”.

Quando Sophia completou 3 meses de idade, a mãe Joseane relembrou de toda luta que foi nesse momento difícil. “Minha princesa completou três meses, não poderia deixar de lembrar que seus dois primeiros meses de foram na UTI Neonatal e passar sem dizer o quanto sou grata a equipe da UTI Neonatal do Hospital Materno Infantil. As enfermeiras e médicos com as bênçãos de Deus fazem de tudo por nossos bebês e cuidam como mães”, agradeceu Joseane Cristina Amaral.

Para Joseane os bebês internados na UTI Neonatal do Providência Materno Infantil são valentes, assim como as famílias que rezam por eles. “É um período muito difícil, mas junto com a extraordinária dedicação dos profissionais do Providência, não podemos perder a fé em Deus, porque eles vencem, nossos filhos são guerreiros”, conclui a mãe, reiterando sua gratidão aos médicos, enfermeiros e diretores da instituição.

A irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência e do Providência Materno Infantil diz que a luta dos médicos e enfermeiros é diária. “Nossa equipe não descansa, não pára, e nunca desiste, pois toda vida é um dom de Deus”, ressalta irmã Geovana.