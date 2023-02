Pais de Apucarana criam vaquinha em prol da filha; veja como ajudar

Da Redação

Os pais da apucaranense Lara Gabriela, de apenas 1 ano e 5 meses, criaram uma vaquinha online para ajudar a comprar fraldas e um espessante. A menina, que é filha da dona de casa Beatriz Kaina Motta Valério e do costureiro Gabriel de Melo Nascimento, enfrenta desafios devido a um atraso no sistema motor, além de comorbidades, como aumento do crânio, sopro no coração, escoliose na coluna e outros problemas que a impedem de ter uma infância convencional.

"Ela ainda não anda, não fala. Essa semana a Lara começou a estudar na Apae e foi lá que indicaram o espessante, que é um produto que auxilia pessoas que sofrem com as dificuldades de não conseguir engolir alimentos sólidos ou líquidos. Ele altera a consistência de alguns líquidos e, consequentemente, contribui para melhorar a segurança da deglutição", explica Beatriz.

Quem quiser colaborar com a apucaranense pode acessar o link. "Criamos uma vaquinha para arrecadar fundos e garantir que a Lara receba o melhor cuidado possível. Qualquer contribuição, por menor que seja, será muito bem-vinda e fará uma grande diferença na vida de Lara. Por favor, compartilhe essa vaquinha em suas redes sociais e ajude a espalhar a palavra. Juntos, podemos ajudar a fazer uma diferença significativa na vida de Lara. Muito obrigado", acrescenta Gabriel.

