Painel de Direito Tributário acontece em Apucarana em outubro

Acontece em Apucarana na sexta-feira (6) de outubro às 19h30, no auditório do Gralha Azul da universidade Unespar o Painel de Direito Tributário. Os advogados Marcio Marques Rei, presidente da Subseção de Apucarana da OAB-PR e Wilson Scarpelini Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Subseção da OAB Apucarana e coordenador Científico do Painel de Direito Tributário estiveram na redação do jornal Tribuna do Norte, para convidar a população para o evento. (Confira a entrevista a baixo).

O evento terá como palestrante convidado Luiz Carlos Jorge Hauly. O painel também contará com debatedores representando instituições de ensino do município: Representando a Faculdade de Apucarana (FAP), o professor Denner Octávio de Oliveira Dias. Representando a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), o professor José Antônio Mori. Representando a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar) o professor Vanderlei Carlos Sartori.



“O evento que a subseção está promovendo é uma discussão aberta para a comunidade de Apucarana e para a comunidade acadêmica. Teremos instituições de ensino apoiando esse evento, como a Unespar, a Fap e a Facnopar, as entidades contribuirão com corpo docente e discente, e cada instituição terá um professor debatedor participando da palestra”, explicou Wilson Scarpelini.

A reforma tributária é o processo de mudança na forma como os impostos são cobrados ou administrados pelo governo e geralmente é realizada para melhorar a administração tributária ou para fornecer benefícios econômicos ou sociais.

“O tema tem uma importância grandiosa pelo atual cenário que passamos, no parlamento existe a discussão sobre a reforma tributária. O tema envolve o interesse público, principalmente para as pessoas menos favorecidas porque o Brasil é um, pais que se paga muito imposto e o cidadão é o que paga mais imposto”, disse Marcio Marques Rei.

Luiz Carlos Jorge Hauly

Filho dos pioneiros de Londrina-Cambé, Jamile e Salomão, Luiz Carlos Jorge Hauly é formado pela UEL em Educação Física e Economia. Casado com a professora universitária Maria Célia, ele tem dois filhos e 4 netos.

Foi Vereador (1973-1976) e Prefeito de Cambé (1983-1986), e também Secretário da Fazenda do Paraná (1987-1990 e 2011-2013). Hauly retornou à Câmara Federal em junho de 2023 para cumprir o seu oitavo mandato.

Por sua destaca atuação no Parlamento, Hauly é recordista entre os eleitos como “Cabeças do Congresso”, liderou o grupo Brasil-Estados Unidos e também presidiu, por 4 anos, o Parlamento das Américas, com sede no Canadá. Pai do Simples e do MEI, há 30 anos Hauly tem defendido e liderado a discussão da Reforma Tributária como alternativa fundamental para o Brasil voltar a crescer. Aliás, a aprovação da Reforma Tributária tem sido o seu maior desafio como parlamentar.

