Pai tira bebê de creche e foge após briga com a esposa em Apucarana

Caso ocorreu no Jardim América, em Apucarana; criança tem apenas um ano e quatro meses e foi levada em uma caminhonete

Uma mulher de 22 anos acionou a Polícia Militar na tarde de sexta-feira (9) após o marido pegar a filha do casal, de apenas um ano e quatro meses, em um centro de educação infantil e desaparecer com a criança. O caso foi registrado no bairro Jardim América, em Apucarana.

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De acordo com o relato da mãe aos policiais, a situação aconteceu logo após uma discussão entre o casal, motivada por ciúmes. Após o desentendimento, o homem foi até a creche, retirou a menina do local sem o consentimento da esposa e foi embora em uma caminhonete Ford Ranger de cor preta, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e emitiu um alerta geral na rede de rádio para que outras viaturas tentem localizar o veículo e verificar a situação da criança. A mãe foi orientada pelas equipes sobre os procedimentos legais que devem ser tomados junto à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar.

Até a publicação desta matéria, não havia informações se a criança já tinha sido localizada.

