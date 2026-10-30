Pai é preso por tráfico dirigindo com filho menor e drogas em Apucarana

Suspeito ainda estaria sob o efeito de uso de drogas; com ele a polícia encontrou maconha, cocaína e seis máquinas de cartão

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na sexta-feira (30), em Apucarana (PR), durante uma operação conjunta das equipes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Agência Local de Inteligência (ALI) do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Apucarana. O suspeito, que é reincidente no crime, foi flagrado conduzindo um veículo sob efeito de entorpecentes na presença do filho menor de idade. Na casa dele, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e seis máquinas de cartão.

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A prisão ocorreu após levantamentos da inteligência apontarem que o homem armazenava e comercializava drogas em uma residência na Rua Ari Barroso. Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, as equipes policiais interceptaram o suspeito enquanto ele dirigia um veículo Hyundai HB20 branco.

"Após ser feita a abordagem do suspeito, que estava conduzindo um veículo HB20 de cor branca, localizamos uma porção análoga à maconha. O mesmo confessou que estaria utilizando desse entorpecente e estaria com o seu filho menor de idade", relatou o cabo Pacheco, da Rocam.

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Devido à situação no veículo, o homem também deve responder por conduzir veículo sob influência de substância psicoativa e por corrupção de menores, já que o uso ocorria na frente da criança e com fácil acesso a ela. Na sequência, a polícia se deslocou até a casa do suspeito para o cumprimento do mandado. No imóvel, foram localizados 32 pinos de cocaína prontos para venda, 17 embalagens vazias, uma porção grande de maconha e uma pedra de cocaína pura ("no caco"), que seria misturada para dobrar a quantidade do entorpecente comercializado.

"O autor reconheceu que estaria efetuando o tráfico de drogas, estaria vendendo a porção que eles chamam como 'galo' dessa substância ao valor de R$ 50 a unidade", afirmou o policial.

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Além das drogas, as equipes apreenderam R$ 213 em dinheiro, seis máquinas de cartão utilizadas para receber pagamentos, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O homem preso já possui outras duas passagens por tráfico de drogas, sendo uma delas recente e pela qual ele ainda responde na Justiça. O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

