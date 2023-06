Pai é preso após agredir e ameaçar a própria filha em Apucarana

A ocorrência aconteceu no Distrito de Vila Reis.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 18, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, depois de ameaçar e agredir a própria filha, que não teve a idade revelada. Ela acionou a PM informando que o pai estaria embriagado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Rotam acaba com “farra” de motociclistas no Fariz Gebrim; entenda

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima informou que seu pai o qual convive a aproximadamente há um ano na mesma residência estaria embriagado, e lhe ameaçou com xingamentos. Ela contou ainda que essas ameaças são recorrentes e que o pai a agrediu com uma mordida na semana passada causando uma lesão.

continua após publicidade

Diante da constatação de violência doméstica, foi dada voz de prisão ao senhor, que resistiu à prisão e precisou ser levado algemado até a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News