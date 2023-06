Pai e filho se agridem com pauladas em Apucarana; entenda a confusão

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta quinta-feira (15), depois que uma briga entre pai e filho foi registrada. O filho acionou as autoridades afirmando que estaria sendo ameaçado com um pedaço de pau, enquanto o pai relata que o jovem o agrediu com um cabo de vassoura.

A confusão aconteceu por volta das 22h46 em uma residência localizada no Núcleo Habitacional Michel Soni. De acordo com o boletim de ocorrência, assim que os policiais militares chegaram no local, o filho relatou sobre a ameaça que estava sofrendo do pai.

Diante disso, os PMs foram conversar com o idoso. Ele informou que o filho mora na residência de favor e estaria com um grupo de amigos na frente do imóvel fazendo muito barulho. O pai teria ido chamar a atenção quando ambos começaram a discutir.

Ainda conforme relato do idoso, nesse momento o rapaz pegou um cabo de vassoura e o agrediu. Segundo informações dos policiais, nenhum dos dois apresentava ferimentos.

O pai não quis representar contra o filho que, naquele momento, estava saindo para ficar na casa da mãe. Ambos foram orientados quanto aos procedimentos.

