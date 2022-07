Pai e filho de Apucarana são amarrados por assaltantes

Da Redação

Um morador do Loteamento Belvedere, em Apucarana, estava dormindo na madrugada deste sábado (9), quando foi surpreendido por três homens, sendo que um deles estava armado com pistola. Os ladrões levaram uma quantia em dinheiro, além da chave do carro e um celular.

Ele contou à Polícia Militar (PM), que os bandidos o amarraram junto de seu filho, e começaram a revirar a casa à procura de uma possível arma de fogo e de dinheiro.

A vítima ainda contou que levou um chute no olho esquerdo, causando um hematoma. Momento depois, conforme o morador, ele conseguiu se desamarrar e pediu socorro.

Segundo o boletim, os homens levaram uma quantia em dinheiro, a chave do carro e um celular. A PM tentou localizar os assaltantes, mas até o momento ninguém foi encontrado.

