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Pai e filho de Apucarana conquistam primeira vitória na L200 Triton Sport RS Cup em Holambra

Integrantes da Faster Rally Team, Leandro "Ximura" Moor e Alfredo Moor venceram a terceira etapa da competição em Holambra (SP).

Escrito por Lis Kato
Publicado em 28.06.2026, 12:45:33 Editado em 28.06.2026, 12:48:01
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Os apucaranenses Leandro Moor, conhecido no automobilismo como Ximura, e o filho, o navegador Alfredo Moor, o Ximurinha, conquistaram neste fim de semana a primeira vitória da dupla na categoria L200 Triton Sport RS Cup, durante a terceira etapa da Mitsubishi Cup 2026, realizada em Holambra, no interior de São Paulo.

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Representando a Faster Rally Team, os competidores consolidaram a vice-liderança do maior campeonato monomarca de rally cross-country do país, reforçando a regularidade que vem marcando a temporada. Em 2025, Leandro terminou como vice-campeão da categoria, enquanto Alfredo conquistou o título sem vencer nenhuma etapa, acumulando resultados consistentes entre as primeiras posições.

Conhecida como a "Cidade das Flores", Holambra trocou a tranquilidade habitual pela adrenalina do rally. Mais de 60 duplas participaram da etapa, disputada em um terreno que alternou trechos molhados e secos, exigindo estratégia, precisão e controle dos competidores.

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Pai e filho de Apucarana conquistam primeira vitória na L200 Triton Sport RS Cup em Holambra
AutorFoto: Arquivo pessoal

A vitória teve um significado especial para os representantes de Apucarana. Segundo Ximura, o triunfo encerra uma longa busca pelo lugar mais alto do pódio.

"Estamos muito felizes. Foi um ano buscando esse primeiro lugar. Fizemos segundo, terceiro, quarto, quinto, ficamos fora do pódio algumas vezes, mas nessa categoria nunca tínhamos vencido. Hoje deu certo e estamos aqui comemorando essa conquista", afirmou.

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O piloto destacou que a mudança no regulamento da competição tornou a regularidade ainda mais importante do que assumir riscos excessivos durante as provas.

"Com o novo regulamento, não adianta ganhar uma ou duas etapas e abandonar a terceira. É preciso completar todas para conquistar a bonificação. Às vezes você quer acelerar tudo, mas precisa ter cautela. Ganha quem consegue manter a regularidade", explicou.

Alfredo Moor também ressaltou os desafios enfrentados durante as três voltas da prova. Segundo ele, as mudanças constantes nas condições do terreno exigiram adaptações ao longo do percurso.

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"A primeira volta serviu como levantamento. Na segunda, alguns pontos estavam mais lisos e outros mais secos. Na terceira, tivemos que refazer toda a estratégia. Decidimos poupar o carro e garantir a chegada, porque esse campeonato exige constância e regularidade", comentou o navegador.

A Mitsubishi Cup é organizada por Guiga Spinelli, um dos maiores nomes do rally raid brasileiro e pentacampeão do Rally dos Sertões. A competição reúne pilotos e navegadores de diferentes profissões que têm o esporte como hobby, além de servir como porta de entrada para quem pretende seguir carreira profissional no automobilismo off-road.


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Pai e filho de Apucarana conquistam primeira vitória na L200 Triton Sport RS Cup em Holambra
AutorFoto: Arquivo pessoal

Após a etapa de Holambra, a temporada 2026 seguirá por Santa Bárbara d'Oeste, Canitar, Limeira e Mogi Guaçu, mantendo a expectativa de novas disputas acirradas pelo título.


Pai e filho de Apucarana conquistam primeira vitória na L200 Triton Sport RS Cup em Holambra
AutorFoto: Divulgação


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