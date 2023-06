Pai e filha ficam feridos em colisão com veículo de manutenção da Rumo

Um acidente envolvendo um veículo e um auto de linha da Rumo foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (14) em Apucarana. Pai e filha ficaram feridos sem gravidade. A colisão ocorreu no cruzamento da linha férrea no acesso ao Residencial Fariz Gebrim, na saída para Curitiba.

continua após publicidade

O auto de linha é uma pequena composição ferroviária utilizada para inspeção e manutenção pela Rumo. Um VW Santana foi cruzar a linha férrea naquele ponto, quando acabou atingido pelo veículo ferroviário de serviço da Rumo.

- LEIA MAIS: Bandidos quebram rodo no rosto de idoso durante assalto em Arapongas

continua após publicidade

O motorista, um homem com cerca de 40 anos, não percebeu a chegada da locomotiva de serviço. No veículo, estava a também a filha do condutor, uma menina de 12 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer pai e filha. Eles foram encaminhados para o Hospital da Providência, mas os ferimentos, segundo as informações obtidas no local, são leves. O Santana foi atingido na lateral e ficou bastante danificado.

Veja:

continua após publicidade