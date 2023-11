Pai e filha de Apucarana são campeões paranaenses de bicicross

Os pilotos Ronaldo e Júlia Brandão, pai e filha de Apucarana, conquistaram no último final de semana em Foz do Iguaçu, os títulos em suas categorias do Campeonato Paranaense de Bicicross. A competição, que foi válida pela quinta e última etapa, reuniu mais de 200 atletas de várias cidades do Estado.

continua após publicidade

Ronaldo, que venceu as cinco etapas, foi campeão na categoria 40 anos+, com 50 pontos, enquanto Júlia obteve a primeira colocação na categoria girls 9/10 anos, com 44 pontos. Durante a temporada, ela conseguiu três vitórias, um segundo lugar e uma terceira posição.

A dupla, pertencente ao Apucarana Bicicross Club (ABC), compete com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Festival das Escolinhas de Futebol reúne mais de 150 garotos

“A temporada 2023 do bicicross estadual foi fechada com êxito em Foz do Iguaçu, com dois títulos para Apucarana. Agradeço a Secretaria Municipal de Esportes por apoiar o projeto e que 2024 venha com mais vitórias, levando assim o nosso município ao topo do pódio”, disse Ronaldo, que coordena a escolinha da modalidade aos sábados, a partir das 10 horas, no estacionamento do Complexo Esportivo Lagoão.

“Também estamos focados com os treinamentos da escolinha com o objetivo de revelar novos talentos no esporte e fazer crescer a modalidade no município”, destaca Ronaldo.

continua após publicidade

“O Ronaldo e a Júlia merecem os nossos aplausos, pois fizeram campanhas maravilhosas no Campeonato Paranaense, mostrando talento, eficiência e capacidade do bicicross de Apucarana”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

O Campeonato Paranaense de Bicicross de 2023 também teve etapas nas cidades de Toledo, Mercedes, Marechal Cândido Rondon e Guarapuava.

Siga o TNOnline no Google News