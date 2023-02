Pai denuncia filho por furto em Apucarana; jovem foi preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O rapaz foi preso e encaminhado a 17ª SDP juntamente com a moto, para providências cabíveis

Um jovem de 19 anos foi preso na Vila Nova, em Apucarana, na manhã deste domingo, depois de ser denunciado à polícia pelo próprio pai. Ele furtou uma moto que acabou recuperada.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, o solicitante, de 42 anos, informou à Polícia Militar (PM) que seu filho de 19 anos, que não mora com ele, foi até a sua residência para passar a noite e durante a madrugada, abusando de sua confiança, furtou uma moto Honda CG 125 Fan KS e fugiu.

- LEIA MAIS:Motorista de Apucarana sem CNH capota carro na BR-369

continua após publicidade .

Com informações a respeito do endereço do jovem, a equipe policial foi até o local e encontrou a motocicleta no quintal da residência. O rapaz foi preso e encaminhado a 17ª SDP juntamente com a moto, para providências cabíveis.

Faxinal

Policiais militares do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Faxinal foram acionados na noite de domingo (19) em atendimento a uma denúncia de estupro tentado.

Na residência, os policiais conversaram com a solicitante, ela relatou que estava chegando na sua casa quando viu um indivíduo conhecido deitado em cima da sua filha. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News