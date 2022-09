Pai denuncia adolescente por receptação; ele foi apreendido pela PM

Da Redação

A Saveiro foi recuperada, porém, as motos não foram encontradas

Duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM) em Apucarana pelo crime de receptação nesta quarta-feira, 21, no bairro Michel Soni. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um maior, de 22 anos foi preso, ambos por estarem com um veículo furtado no município de Ortigueira. O próprio pai do adolescente teria sido o denunciante do crime.

No dia 11 de setembro, em Ortigueira, ladrões levaram uma Saveiro 1.6, ano 2011, na cor prata, que estava com duas motocicletas embarcadas, uma Yamaha WR e uma Honda CRF com carenagem original vermelha e branca.

Logo após o furto, o veículo foi visto numa estrada rural, e algumas pessoas tentaram seguir os ladrões, mas não conseguiram alcança-lo. A Saveiro foi recuperada, porém, as motos não foram encontradas. Os detidos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

Com informações Blog do Berimbau.

