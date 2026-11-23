O pai do jovem de 18 anos preso após roubar uma motocicleta em Apucarana (PR) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), repudiando a ação do filho e pedindo ajuda para localizar a vítima. Na gravação, que tem mais de 500 curtidas até esta tarde, o morador de Cambira afirma que deseja prestar solidariedade ao motociclista de 35 anos e também para tentar encontrá-lo para arcar com os prejuízos causados ao veículo.

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No vídeo, o homem explica que soube da prisão do filho apenas na manhã desta segunda-feira. Ele ainda demonstrou preocupação de que a motocicleta danificada durante a fuga fosse o meio de sustento do trabalhador assaltado. "Eu quero prestar, no mínimo, solidariedade a ele e, além de solidariedade, saber o que eu posso fazer para tentar reparar o dano que ele teve. Que talvez essa moto fosse a ferramenta de trabalho dele, fosse a única forma dele extrair algum tipo de renda", declarou.

O homem também ressaltou que a conduta do filho não reflete os valores ensinados pela família. "Eu gostaria de dizer que não é essa a educação que nós demos para ele. Eu tenho mais dois filhos e quem conhece minha família aqui em Cambira sabe muito bem disso, quais que são os meus conceitos, minhas premissas, que são totalmente contra esse tipo de comportamento", disse. Ao encerrar a mensagem, reforçou o apelo para chegar até o motociclista: "Quem merece ajuda é esse rapaz de 35 anos que passou por esse trauma, e eu conto com vocês para que eu possa chegar até ele", concluiu o pai.

O assalto e o acidente na fuga

O crime aconteceu na tarde de domingo (22), no cruzamento da Rua Rio Jacaré com a Avenida Governador Roberto da Silveira, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. Segundo a vítima, de 35 anos, dois criminosos estavam escondidos atrás de um muro e anunciaram o assalto quando ela parou no local. Armados, os suspeitos agrediram o motociclista fisicamente antes de fugir com a Honda CG 150 Titan.

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A Polícia Militar (PM) iniciou buscas pela rota de fuga e encontrou a motocicleta bastante danificada, caída dentro de uma valeta às margens da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Cambira. Na sequência, os policiais abordaram o jovem de 18 anos caminhando a pé pela região. Ele vestia o agasalho azul descrito pela vítima, estava com as roupas sujas de barro por causa da queda e portava um celular e uma touca ninja camuflada.

O rapaz confessou o crime e informou que planejou o assalto com um adolescente de 16 anos, viajando até Apucarana exclusivamente para cometer o roubo. Após receber atendimento médico em Cambira devido a escoriações na perna sofridas no acidente, ele foi encaminhado à delegacia de Apucarana junto com a moto recuperada. A polícia segue investigando o paradeiro do segundo envolvido.

