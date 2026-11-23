Pai de jovem preso por roubo de moto em Apucarana pede ajuda para encontrar vítima
Em vídeo nas redes sociais, morador de Cambira pediu ajuda para localizar motociclista para prestar solidariedade e arcar com os prejuízos causados
O pai do jovem de 18 anos preso após roubar uma motocicleta em Apucarana (PR) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), repudiando a ação do filho e pedindo ajuda para localizar a vítima. Na gravação, que tem mais de 500 curtidas até esta tarde, o morador de Cambira afirma que deseja prestar solidariedade ao motociclista de 35 anos e também para tentar encontrá-lo para arcar com os prejuízos causados ao veículo.
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No vídeo, o homem explica que soube da prisão do filho apenas na manhã desta segunda-feira. Ele ainda demonstrou preocupação de que a motocicleta danificada durante a fuga fosse o meio de sustento do trabalhador assaltado. "Eu quero prestar, no mínimo, solidariedade a ele e, além de solidariedade, saber o que eu posso fazer para tentar reparar o dano que ele teve. Que talvez essa moto fosse a ferramenta de trabalho dele, fosse a única forma dele extrair algum tipo de renda", declarou.
O homem também ressaltou que a conduta do filho não reflete os valores ensinados pela família. "Eu gostaria de dizer que não é essa a educação que nós demos para ele. Eu tenho mais dois filhos e quem conhece minha família aqui em Cambira sabe muito bem disso, quais que são os meus conceitos, minhas premissas, que são totalmente contra esse tipo de comportamento", disse. Ao encerrar a mensagem, reforçou o apelo para chegar até o motociclista: "Quem merece ajuda é esse rapaz de 35 anos que passou por esse trauma, e eu conto com vocês para que eu possa chegar até ele", concluiu o pai.
O assalto e o acidente na fuga
O crime aconteceu na tarde de domingo (22), no cruzamento da Rua Rio Jacaré com a Avenida Governador Roberto da Silveira, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. Segundo a vítima, de 35 anos, dois criminosos estavam escondidos atrás de um muro e anunciaram o assalto quando ela parou no local. Armados, os suspeitos agrediram o motociclista fisicamente antes de fugir com a Honda CG 150 Titan.
A Polícia Militar (PM) iniciou buscas pela rota de fuga e encontrou a motocicleta bastante danificada, caída dentro de uma valeta às margens da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Cambira. Na sequência, os policiais abordaram o jovem de 18 anos caminhando a pé pela região. Ele vestia o agasalho azul descrito pela vítima, estava com as roupas sujas de barro por causa da queda e portava um celular e uma touca ninja camuflada.
O rapaz confessou o crime e informou que planejou o assalto com um adolescente de 16 anos, viajando até Apucarana exclusivamente para cometer o roubo. Após receber atendimento médico em Cambira devido a escoriações na perna sofridas no acidente, ele foi encaminhado à delegacia de Apucarana junto com a moto recuperada. A polícia segue investigando o paradeiro do segundo envolvido.