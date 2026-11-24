



O empresário Anderson Carlos da Costa Bueno, pai do jovem de 18 anos preso após roubar uma motocicleta em Apucarana (PR), conseguiu localizar e entrar em contato com a vítima do assalto, Tiago Ribeiro, de 35 anos. Na noite de segunda-feira (23), o morador de Cambira publicou um vídeo nas redes sociais confirmando o encontro e, em entrevista ao TNOnline, afirmou que se colocou à disposição para dar suporte ao motociclista.

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Proprietário de uma fábrica de mesas de sinuca em Cambira, Anderson já havia gravado um primeiro vídeo na segunda-feira repudiando a conduta do filho e pedindo ajuda para encontrar o trabalhador. Segundo ele, a motocicleta sofreu perda total após o acidente registrado durante a fuga, mas a situação já foi encaminhada junto à vítima.

“A moto deu perda total. Nós resolvemos e, com certeza, o suporte que ele precisar a gente vai dar. Então consegui, de uma forma ou de outra, ajudar na recuperação desse bem que ele perdeu”, declarou o empresário ao TNOnline.

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Anderson relatou que o diálogo com a vítima foi marcado pela emoção e revelou que a família já enfrentava dificuldades com o comportamento do rapaz nos últimos meses. “Foi uma conversa emocionante que tive com ele. Nem ele esperava passar por isso e muito menos a gente. No último ano, meu filho já vinha apresentando problemas, estava morando sozinho, mas não imaginava que chegava a esse tipo de atitude”, contou.

Para o empresário, a iniciativa buscou amenizar o impacto emocional do crime e reflete os valores que segue. “Às vezes, o Estado esquece do trauma que a pessoa vítima de um crime pode estar passando naquele momento, e meu objetivo era alcançar um pouco de conforto a ele”, afirmou. “O sentimento que tive foi de presença de Deus na conversa com ele naquele momento. Sou cristão, católico, e acho que minha atitude veio dessa crença. Nossa conversa foi mediada por Ele. Sinto que fiz minha obrigação; aos olhos da sociedade, deveria ser algo corriqueiro. Muita gente foi elogiando minha atitude, mas esperava que todos tivessem a mesma conduta”, completou.





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Tiago Ribeiro e Anderson Carlos conversaram após o assalto - Foto: Reprodução Tiago Ribeiro e Anderson Carlos conversaram após o assalto - Foto: Reprodução

Agradecimento da vítima

Nas redes sociais, Tiago Ribeiro também publicou um vídeo agradecendo a mobilização de quem compartilhou as gravações e o apoio recebido após o assalto. Ele destacou o acolhimento do empresário.

“Só Deus sabe o que a gente conquista, e você perder naquele momento é doloroso demais. Também quero agradecer o Anderson, pai do rapaz que foi preso, tive o privilégio de conversar com ele. Foi uma conversa maravilhosa, ganhamos uma amizade um do outro que ficou mesmo. Choramos para caramba porque o sentimento foi forte”, disse no vídeo.

Em conversa com o TNOnline, Tiago reforçou a importância do suporte de Anderson após o roubo. "Ele me presenteou com essa benção de Deus, fiquei sem graça porque não é uma coisa que esperava", disse a vítima, que ganhará uma motocicleta do empresário.

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Relembre o caso

O roubo ocorreu na tarde de domingo (22), no cruzamento da Rua Rio Jacaré com a Avenida Governador Roberto da Silveira, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. Dois suspeitos armados, que estavam escondidos atrás de um muro, abordaram e agrediram fisicamente o motociclista antes de fugir com a Honda CG 150 Titan.

Durante as buscas, a Polícia Militar (PM) localizou a motocicleta bastante danificada dentro de uma valeta às margens da rodovia, próximo ao trevo de acesso a Cambira. O jovem de 18 anos foi abordado a pé na região, com roupas sujas de barro, e confessou ter planejado o assalto junto a um adolescente de 16 anos. Após atendimento médico devido a escoriações sofridas na queda, ele foi encaminhado à delegacia de Apucarana. A polícia segue investigando o paradeiro do segundo envolvido.