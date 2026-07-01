PAI de Apucarana completa um ano com mais de 71 mil atendimentos
Nesse período, foram realizados 71.430 atendimentos, consolidando o PAI como uma das principais entregas da atual gestão na área da saúde
Há um ano, em 30 de junho de 2025, a Prefeitura de Apucarana dava um passo histórico na saúde pública ao inaugurar o PAI. Desde então, a unidade mudou a realidade do atendimento às crianças e adolescentes, oferecendo acolhimento exclusivo, estrutura especializada e mais agilidade às famílias. Nesse período, foram realizados 71.430 atendimentos, consolidando o PAI como uma das principais entregas da atual gestão na área da saúde.
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“O PAI representa um compromisso que assumimos com as famílias de Apucarana. Nossas crianças e adolescentes passaram a contar com um atendimento exclusivo, humanizado e preparado para as necessidades dessa faixa etária. Um ano depois, os resultados demonstram que esse investimento mudou a vida de milhares de famílias e fortaleceu toda a nossa rede municipal de saúde”, afirma o prefeito Rodolfo Mota.
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A implantação do PAI promoveu uma profunda reorganização da assistência pediátrica no município. Antes da criação da unidade, cerca de 30% dos atendimentos realizados na UPA eram destinados ao público infantil. Hoje, esse índice caiu para 9%, resultado da transferência da demanda para um serviço especializado. Na prática, a média diária de crianças atendidas na UPA foi reduzida de 127 para 32 pacientes, permitindo maior agilidade tanto para os atendimentos pediátricos quanto para os adultos.
Os números também demonstram a importância que o PAI conquistou junto à população. Ao longo do primeiro ano de funcionamento, a unidade registrou média de 5.952 atendimentos por mês e 217 atendimentos por dia, índice que chegou a 240 atendimentos diários nos últimos seis meses, refletindo a consolidação do serviço.
Com a chegada do outono e do inverno, estações marcadas pelo aumento das doenças respiratórias, o PAI enfrentou seus maiores picos de demanda. O maior deles foi registrado em 1º de junho, quando a unidade realizou 531 atendimentos em um único dia. Em seguida aparecem os dias 25 de maio, com 488 atendimentos, e 26 de maio, com 475 atendimentos, números que evidenciam a importância da estrutura implantada pela Prefeitura para atender crianças e adolescentes justamente nos períodos de maior procura pelos serviços de saúde.
As crianças com um ano de idade representam a faixa etária mais atendida pela unidade, seguidas pelos pacientes com menos de um ano e de dois anos. Entre as ocorrências mais frequentes estão os atendimentos classificados como pouco urgentes e urgentes, confirmando o papel do PAI como porta de entrada para a assistência pediátrica de urgência e emergência no município.
Projetado para atender exclusivamente crianças e adolescentes de até 16 anos, o PAI funciona diariamente, das 7 às 22 horas, em uma estrutura planejada para oferecer acolhimento, segurança e atendimento humanizado. Mais do que alcançar a marca de 71.430 atendimentos em apenas um ano, a unidade representa uma mudança permanente na forma como Apucarana cuida da saúde de seu público infantojuvenil, garantindo mais qualidade na assistência, maior eficiência da rede municipal e mais tranquilidade às famílias.