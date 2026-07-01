PAI de Apucarana completa um ano com mais de 71 mil atendimentos

Nesse período, foram realizados 71.430 atendimentos, consolidando o PAI como uma das principais entregas da atual gestão na área da saúde

Há um ano, em 30 de junho de 2025, a Prefeitura de Apucarana dava um passo histórico na saúde pública ao inaugurar o PAI. Desde então, a unidade mudou a realidade do atendimento às crianças e adolescentes, oferecendo acolhimento exclusivo, estrutura especializada e mais agilidade às famílias. Nesse período, foram realizados 71.430 atendimentos, consolidando o PAI como uma das principais entregas da atual gestão na área da saúde.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“O PAI representa um compromisso que assumimos com as famílias de Apucarana. Nossas crianças e adolescentes passaram a contar com um atendimento exclusivo, humanizado e preparado para as necessidades dessa faixa etária. Um ano depois, os resultados demonstram que esse investimento mudou a vida de milhares de famílias e fortaleceu toda a nossa rede municipal de saúde”, afirma o prefeito Rodolfo Mota.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



A implantação do PAI promoveu uma profunda reorganização da assistência pediátrica no município. Antes da criação da unidade, cerca de 30% dos atendimentos realizados na UPA eram destinados ao público infantil. Hoje, esse índice caiu para 9%, resultado da transferência da demanda para um serviço especializado. Na prática, a média diária de crianças atendidas na UPA foi reduzida de 127 para 32 pacientes, permitindo maior agilidade tanto para os atendimentos pediátricos quanto para os adultos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os números também demonstram a importância que o PAI conquistou junto à população. Ao longo do primeiro ano de funcionamento, a unidade registrou média de 5.952 atendimentos por mês e 217 atendimentos por dia, índice que chegou a 240 atendimentos diários nos últimos seis meses, refletindo a consolidação do serviço.

Com a chegada do outono e do inverno, estações marcadas pelo aumento das doenças respiratórias, o PAI enfrentou seus maiores picos de demanda. O maior deles foi registrado em 1º de junho, quando a unidade realizou 531 atendimentos em um único dia. Em seguida aparecem os dias 25 de maio, com 488 atendimentos, e 26 de maio, com 475 atendimentos, números que evidenciam a importância da estrutura implantada pela Prefeitura para atender crianças e adolescentes justamente nos períodos de maior procura pelos serviços de saúde.

As crianças com um ano de idade representam a faixa etária mais atendida pela unidade, seguidas pelos pacientes com menos de um ano e de dois anos. Entre as ocorrências mais frequentes estão os atendimentos classificados como pouco urgentes e urgentes, confirmando o papel do PAI como porta de entrada para a assistência pediátrica de urgência e emergência no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Projetado para atender exclusivamente crianças e adolescentes de até 16 anos, o PAI funciona diariamente, das 7 às 22 horas, em uma estrutura planejada para oferecer acolhimento, segurança e atendimento humanizado. Mais do que alcançar a marca de 71.430 atendimentos em apenas um ano, a unidade representa uma mudança permanente na forma como Apucarana cuida da saúde de seu público infantojuvenil, garantindo mais qualidade na assistência, maior eficiência da rede municipal e mais tranquilidade às famílias.