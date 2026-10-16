PAI de Apucarana começa a operar novo aparelho de raio-X digital

O Pronto Atendimento Infantil de Apucarana (PAI) colocou em funcionamento nesta sexta-feira (16) um novo aparelho de raio-X digital. Adquirido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o equipamento permite que as imagens dos exames sejam enviadas diretamente ao computador do médico, agilizando a avaliação dos pacientes de até 16 anos atendidos na unidade.

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O PAI recebe, em média, entre 250 e 270 pacientes por dia. Desse total, aproximadamente 40 precisam de radiografias, o que representa cerca de 15% dos atendimentos. Segundo o secretário municipal da Saúde, médico Guilherme de Paula, a unidade realiza em torno de 1,3 mil exames de raio-X por mês.

“Os números demonstram a importância do equipamento para o diagnóstico de fraturas, traumas e suspeitas de doenças pulmonares, entre outras condições. Temos uma demanda mensal de cerca de 1,3 mil radiografias, com média de 40 por dia”, afirmou o secretário.

A transmissão digital dispensa a revelação de chapas e permite que o profissional consulte as imagens no consultório logo após o exame. De acordo com Guilherme de Paula, a tecnologia também melhora a qualidade da visualização e auxilia na definição do tratamento.

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O prefeito Rodolfo Mota participou do acionamento simbólico do aparelho ao lado do secretário. Ele afirmou que a aquisição busca dar suporte ao trabalho das equipes e oferecer mais segurança às famílias que procuram atendimento.

“Mais do que ter uma equipe comprometida de médicos e servidores, precisamos garantir equipamentos e condições para que esses profissionais façam um bom diagnóstico. Diante disto, adquirimos um novo raio-X digital, com alta qualidade de imagem, para que a nossa equipe possa avaliar melhor cada caso e dar tranquilidade aos pais e às mães que procuram o PAI”, disse o prefeito.

O primeiro paciente examinado no novo aparelho foi Nicolas Ferreira de Mesquita, de 16 anos. O adolescente chegou à unidade com suspeita de fratura no tornozelo após sofrer um trauma durante uma partida de futebol.

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O pai dele, Anderson de Mesquita, avaliou positivamente a aquisição. “Depois que a prefeitura inaugurou esse pronto atendimento infantil tudo ficou melhor. É a primeira vez que estamos precisando de um raio-X, mas saber que Apucarana tem um equipamento moderno deste dá uma tranquilidade ainda maior. Muito bom para toda a cidade”, afirmou.

Localizado na Rua Miguel Simião, nº 69, no Centro de Apucarana, o PAI funciona diariamente, das 7 às 22 horas, com atendimento de urgência e emergência para recém-nascidos, crianças e adolescentes de até 16 anos. A estrutura dispõe de seis consultórios, sala de emergência, duas salas de medicação e sala de radiografia, além dos espaços de recepção, espera e apoio.