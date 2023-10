Pai dá soco no olho da própria filha de 11 anos ao tentar agredir a ex

Uma criança de 11 anos ficou ferida na madrugada desta segunda-feira (16), após o pai pular o muro e invadir a casa, tentando agredir a mãe da menina.

A polícia Militar (PM), foi chama e a ocorrência foi registrada por volta das 03h26 no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana.

No momento da agressão, o homem, que estava bastante nervoso, xingava a mulher e, no momento em que desferiu um soco com a intenção de acertar a ex-mulher, o soco atingiu a filha do casal, causando um grande inchaço e roxidão no olho direito da criança.

O ex-marido fugiu do local antes da chegada da equipe policial.

A mulher informou à polícia que, no sábado (14), o agressor já havia ido até a residência e arrombado a porta, tentando agredi-la. A Polícia fez as orientações.

