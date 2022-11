Pai compra estojo na Shopee e se surpreende: "Vaiser Oliver Ian"

Da Redação

O motorista até pensou em devolver o estojo, porém, resolveu ficar com o produto

O motorista de Apucarana, no norte do Paraná, Edicarlos da Silva, resolveu presentear o filho com um estojo personalizado do personagem Homem-Aranha, com o nome do garoto, porém levou uma grande surpresa quando o produto chegou.

Edicarlos contou que comprou o estojo no site Shopee e que o vendedor perguntou o que seria escrito no presente, foi aí que aconteceu o erro. "Eu mandei para o vendedor: 'O nome para colocar no estojo vai ser Oliver Ian'. Quando o estojo chegou em casa, a surpresa desagradável, o nome errado no estojo. O vendedor que é de uma empresa brasileira não me perguntou ou pediu para confirmar nenhuma frase ou nome, nunca pensei que eles pudessem errar assim, eles não escreveram apenas o nome do meu filho, juntaram 'vaiser' e depois o nome dele", lembra.

O motorista até pensou em devolver o estojo, porém, resolveu ficar com o produto. "Minha reação foi de raiva e risos ao mesmo tempo, até ia devolver, mas meu menino esperou ansiosamente pelo estojo, queria ir pra escola com ele, e então resolvi ficar com estojo assim mesmo", conta.

