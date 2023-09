Pai com filho pequeno no colo foge de esposa com faca após discussão

Um morador do Residencial Monte Belo, em Apucarana, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (27) depois de ter visto uma mulher armada com uma faca correndo atrás do marido. O homem estaria fugindo da esposa com uma criança pequena no colo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança seria um menino, filho do casal.

O caso foi registrado por volta das 16h12 em uma residência do bairro. Quando a equipe policial chegou no local da denúncia, encontrou o casal nas proximidades e, nesse momento, a mulher era quem segurava o filho. Eles foram abordados e informaram aos PMs que teriam discutido.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a briga entre o casal aconteceu pois, mesmo como filho pequeno e as despesas, apenas o marido está trabalhando. Marido e mulher estavam mais calmos quando conversaram com os militares, afirmaram que não houve agressão e foram orientados.

