Pai bêbado se revolta com resultado de jogo dos filhos e agride esposa

O resultado de uma partida de futebol entre crianças de 9 anos provocou revolta em um pai que acompanhava o jogo. O homem, embriado, além de xingar os garotos agrediu a esposa. A violência família aconteceu na tarde de domingo (4), em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 15h10.

A mulher e os dois filhos estavam em frente de uma igreja, na região do Jardim Tibagi. Ela contou à PM que estavam em uma associação acompanhando o jogo de futebol dos filhos deles, porém, o homem começou a beber e se alterar por conta do resultado da partida. A esposa disse que pediu para o marido parar de xingar, pois eram apenas crianças de 9 anos jogando.

O homem começou a perturbar a vítima, chutando a cadeira dela. Quando estavam indo embora, ela dirigia o veículo e o marido passou a ofendê-la e a colocar a mão em seu rosto. A mulher conseguiu estacionar o carro e retirou as chaves do veículo.

Assustadas, as crianças desceram correndo, pois o pai segurança a mãe com muita força. O homem ameaçou quebrar o braço da mulher, então ela entregou a chave e ele a empurrou do carro.

A PM acolheu a família, levando a mulher e os filhos até a casa deles. A porta estava arrombada, então a vítima pegou alguns pertences pessoais. A mãe e as crianças foram levadas para casa de parentes.

Os policiais orientaram a vítima.

