Pai ameaça filha e ateia fogo na casa da família, em Apucarana

O autor do incêndio permaneceu no local e recebeu voz de prisão

Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros (CB) de Apucarana foram acionados na tarde deste sábado, 09, para atender a uma ocorrência de incêndio criminoso, no Jardim Paulista. O pai ateou fogo na residência e ameaçou a própria filha.

Segundo o relatório da PM, a mulher contou que seu pai é usuário de drogas e álcool e que mora ao lado de sua casa. Ela disse também que ele vem ameaçando ela há algum tempo e que acionou a polícia, pois seu pai disse que “a partir de hoje todos ficariam juntinhos”, após isso, ele ateou fogo na residência que faz divisa de muro com a casa dela.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros, mas destruiu parte da residência e também trouxe risco de vida para vizinhos e a vítima.

A vítima contou que tem uma medida protetiva para ela e para família, contra seu pai, que tem que estar a uma distância mínima de 300 metros da deles.

O autor do incêndio permaneceu no local e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis.

