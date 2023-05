Pai ameaça e rouba a própria filha de 12 anos, em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na tarde deste domingo (28), por volta das 12h23, para atender um roubo registrado no Núcleo Habitacional João Goulart. Conforme o boletim de ocorrência, um pai teria roubado a própria filha.

Conforme relato da mãe da adolescente, o ex-marido chegou na residência em que ela vive com a filha, de 12 anos, e exigiu sair com a menina enquanto a ameaçava com uma faca. Quando a jovem negou, o homem invadiu o quintal da casa e, pela janela, roubou o celular da filha. Ele também levou R$ 50.

Ainda segundo o B.O., o suspeito estaria muito alterado e ameaçou colocar fogo no carro das vítimas. Em seguida, ele fugiu do local. A mãe da adolescente afirmou às autoridades que possui uma medida protetiva contra o ex-marido.

A PM de Apucarana prestou as orientações cabíveis.

