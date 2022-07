Pai agride filha e vizinho idoso em Apucarana; PM foi acionada

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta terça-feira, 12, para atender a uma ocorrência de agressão na Vila São Francisco. Uma adolescente de 15 anos acionou os policiais dizendo que o pai teria batido nela e em seguida, agredido também um vizinho de 74 anos.

Segundo o boletim de ocorrências, a adolescente afirmou que seu pai, de 32 anos, é usuário de drogas, lhe agrediu, e na sequência, também começou a agredir o vizinho, um senhor idoso.

A menina relatou ainda que o pai, começou a suspeitar que o vizinho estava flertando com ela; o que ela nega, e que durante uma discussão, desferiu um tapa no rosto dela. Depois, junto com um colega que ela não soube informar o nome, foi até a casa do idoso e passou a lhe agredir também.

Quando os policiais chegaram no local, os agressores haviam fugido e o idoso havia entrado em uma mata, para fugir das agressões. Após buscas, o homem de 74 anos, foi localizado, apresentando lesões na região da cabeça, com sangramento importante, e demais escoriações no corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento

Foram realizados buscas e patrulhamento, mas os agressores não foram localizados.

