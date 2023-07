Pai aciona PM para denunciar filho, mas vai preso por bater na mulher

Uma situação "inusitada" foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (13), no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana. Um homem chamou a polícia para denunciar o filho, que estaria traficando drogas, porém a mulher dele aproveitou a presença das autoridades para denunciar que havia sofrido violência doméstica. O homem foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar ao endereço, o homem relatou aos policiais que o filho de 25 anos de idade estaria traficando drogas. Por não concordar com a atitude do filho, os dois se desentenderam e se agrediram fisicamente. No momento em que a PM chegou, o rapaz já não estava mais no local e havia levado a droga consigo.

Em continuidade da ocorrência, a esposa do solicitante e mãe do rapaz citado, passou a relatar a sua versão dos fatos, informando que pai e filho haviam se desentendido e o marido teria cometido agressões contra ela, com socos no rosto além de agressões verbais.

Ainda de acordo com a polícia, ela estava muito nervosa e desejou representar contra o marido pelo crime de violência doméstica. Por conta disso, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia.

