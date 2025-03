Pai aciona a PM e relata 'sequestro relâmpago' do filho em Apucarana

Suposto sequestro aconteceu no Distrito de São Domingos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um pai acionou a Polícia Militar (PM) de Apucarana na manhã deste domingo (23) e relatou que seu filho havia sido vítima de sequestro relâmpago na noite anterior. O jovem estava em uma chácara próximo ao Distrito de São Domingos e, quando foi embora por volta das 23 horas do sábado (22), foi vítima do crime.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Idoso com Alzheimer é coagido por moradores de rua a dar dinheiro

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai relatou que o filho dirigia um Volkswagen Fox, quando foi fechado por outro automóvel. Os ocupantes desse carro o sequestraram e seguiram por uma estrada rural com a vítima ao volante. O jovem caiu em um buraco às margens da pista e ficou dormindo em uma plantação até a manhã de domingo.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

O pai informou inicialmente para os policiais que o filho teria sido levado por terceiros para casa, mas depois revelou que o jovem estava nas proximidades, mas com medo de falar com a polícia. "Essa equipe não pode afirmar que houve o sequestro relâmpago, mas essa versão é apresentada pelo solicitante, pai da vítima, seu filho não apareceu para conversar com a equipe PM e dar sua versão dos fatos", diz o boletim de ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News