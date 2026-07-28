Página vira 'fiscal' do trânsito e expõe irregularidades em Apucarana; veja fotos
Administrador relata que iniciativa surgiu após presenciar abusos constantes nas vias; seguidores enviam fotos e usam o espaço para desabafar
O desrespeito às normas de trânsito em Apucarana tem ganhado um novo tipo de fiscalização: a dos próprios moradores. Nos últimos anos, condutores que cometem irregularidades, especialmente na região central do município, passaram a ter suas infrações fotografadas e expostas nas redes sociais. O principal canal dessas denúncias é a página "Apukatransito" no Instagram, que já soma cerca de 1,8 mil seguidores e publica diariamente flagrantes de veículos em vagas exclusivas para motos, motociclistas sem capacete, além de carros estacionados sobre calçadas.
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O criador do perfil, que prefere não se identificar, relata que a iniciativa surgiu da observação diária. Por passar o dia todo dirigindo devido à sua profissão, ele presenciava inúmeros acidentes e episódios de imprudência que o motivaram a agir. Ele conta que via muitos veículos mal estacionados e percebia a irritação das pessoas ao redor, o que o levou inicialmente a publicar os flagrantes em seu perfil pessoal, até decidir criar um espaço exclusivo para isso.
A própria imagem de perfil da conta ilustra a gravidade e, por vezes, a ironia das ocorrências locais: um capotamento na área central da cidade, em uma via cuja velocidade máxima permitida é de 40 km/h. Segundo o idealizador da página, o carro capotou e parou perfeitamente encaixado em uma vaga de estacionamento.
Além dos capotamentos no perímetro urbano, que ele descreve como difíceis de acreditar, outras situações recentes chamaram a atenção do administrador. Entre os casos que ele classifica como absurdos estão o flagrante de três pessoas dividindo uma scooter elétrica e uma caminhonete estacionada em cima da calçada na região central.
A repercussão fez com que os próprios moradores passassem a alimentar a página de forma ativa. O administrador explica que recebe muito material, mas seleciona as postagens para não sobrecarregar o perfil. Além do envio de imagens, muitas pessoas procuram o bate-papo privado da página simplesmente para desabafar sobre infrações que presenciaram, mas que não tiveram tempo de fotografar ou filmar.
Para o idealizador da iniciativa, o caos nas ruas vai muito além do descumprimento das leis, esbarrando na educação cidadã e no individualismo. "Eu acho que não falta somente disciplina, mas falta também questão ética, carinho com o próximo e respeito. É ter consciência de que aquela vaga de deficiente em que a pessoa parou por apenas 10 minutos, por exemplo, pode ter feito muita falta para alguém com limitações", conclui.
Veja algumas fotos publicadas pela página nas redes sociais: